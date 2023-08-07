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Феликс может перейти в «Аль-Хилаль». Переговоры проходят позитивно (O Jogo)

Феликс может перейти в «Аль-Хилаль». Переговоры проходят позитивно (O Jogo)

Переговоры саудовского клуба с мадридским о трансфере 23-летнего португальца проходят позитивно, все стороны заинтересованы в сделке, сообщает O Jogo.

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