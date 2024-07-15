Меняют риторику: после покушения Трамп пообещал «обьединить страну», а Байден – перестать демонизировать Трампа

Без пяти минут кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал «фантастическо»й работу секретной службы, которая одним выстрелом ликвидировала стрелявшего в него 13 июля в Пенсильвании, пишет таблоид New York Post Трамп рассказал изданию, что врачи назвали «чудом», что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15.
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