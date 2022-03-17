Донни Нельсон подал в суд на «Даллас». Он утверждает, что был уволен за сообщение о сексуальных домогательствах

Бывший генеральный менеджер «Далласа» Донни Нельсон подал в суд на команду. Он утверждает, что владелец клуба Марк Кьюбан уволил его в отместку за сообщение о сексуальных домогательствах другого руководителя команды.

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