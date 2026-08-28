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Деньги из «Кто хочет стать миллионером» помогли начать карьеру тренеру «Сабаха»: теперь он сенсационно вышел в ЛЧ

Деньги из «Кто хочет стать миллионером» помогли начать карьеру тренеру «Сабаха»: теперь он сенсационно вышел в ЛЧ

Валдас Дамбраускас!В этом сезоне в основной этап Лиги чемпионов впервые пробились ЛАСК из Австрии, «Комо» из Италии, азербайджанский «Сабах» и норвежский «Викинг».

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