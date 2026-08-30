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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Гурьянов о Никитине: «Я не встречал похожих систем, но мне нравится. Ты в первую очередь думаешь о команде»

Нападающий ЦСКА Денис Гурьянов поделился мнением об игровой системе Игоря Никитина . – На ваш взгляд, система Никитина сильно отличается от тех, в которых вы работали ранее в карьере? – Во всех командах, как здесь, так и в Северной Америке, у каждого тренера своя система.

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