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Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы разбили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» на харьковском направлении уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.

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