В Омске машина сбила девочку на переходе - этот момент попал на видео. По данным полиции, водитель «Дэу Нексии» на улице 1-ая Трамвайная наехал на 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым