Экс-генпрокурор Украины выдумал «черный список» Путина для переговоров с Россией

president.gov.ua / Офис Президента Украины «Черный список» президента России Владимира Путина может стать «ключом» к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Обозреватель».
president.gov.ua / Офис Президента Украины «Черный список» президента России Владимира Путина может стать «ключом» к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Обозреватель».
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