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«АвтоВАЗ» продолжает выживание в новых условиях: компания объединит три автосборочных производства в Тольятти

«АвтоВАЗ» продолжает выживание в новых условиях: компания объединит три автосборочных производства в Тольятти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что «АвтоВАЗ» подготовит приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих.

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