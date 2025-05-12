СМИ сообщили о требованиях демократов расследовать подарок Трампу от Катара

Конгрессмен от Демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование, касающееся планов президента страны Дональда Трампа принять в подарок от королевской семьи Катара Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн для использования в качестве президентского самолета Air Force One.
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