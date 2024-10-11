Тубылда татар телен, мәдәниятен торгызуда зур өлеш керткән якташларны искә алдылар

Төмәннең «Яңарыш» газетасында Римма Умитбаеваның «Тубылда хәтер кичәсе» дигән язмасы чыкты. Тубыл шәһәренең себер-татар мәдәният үзәгендә шәһәр себер татарлары автономиясе белән бердәмлектә хәтер кичәсе оештырылды.
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