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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Тубылда татар телен, мәдәниятен торгызуда зур өлеш керткән якташларны искә алдылар

Тубылда татар телен, мәдәниятен торгызуда зур өлеш керткән якташларны искә алдылар

Төмәннең «Яңарыш» газетасында Римма Умитбаеваның «Тубылда хәтер кичәсе» дигән язмасы чыкты. Тубыл шәһәренең себер-татар мәдәният үзәгендә шәһәр себер татарлары автономиясе белән бердәмлектә хәтер кичәсе оештырылды.

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