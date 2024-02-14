Лукашенко рассказал, что нужно сделать, чтобы мужчины не боялись идти в армию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки, исключив «муштру и издевательства».
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