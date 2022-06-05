Ставка по льготной ипотеке для IT-работников может быть снижена до 1%

Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин, сообщил Forbes. По словам Паршина, сейчас финансовые организации предлагают кредиты под 4%, но прайс может быть снижен за счет региональных бюджетов: «До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%».