Десантники "Днепра" зачистили важный опорный пункт у Орехова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" зачистили от сил ВСУ важный опорный пункт в районе города Орехов в Запорожской области.
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