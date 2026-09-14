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Синоптик Ильин: на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо

Синоптик Ильин: на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье будет тепло и сухо

Бабье лето задержится в Москве и Подмосковье еще на неделю, сообщил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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