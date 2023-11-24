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Эксперт рассказал, стоит ли России опасаться прихода новых заболеваний из Китая

Эксперт рассказал, стоит ли России опасаться прихода новых заболеваний из Китая

Респираторные заболевания могут быть вызваны разными типами возбудителей, включая пневмонию. В Китае сейчас происходит вспышка пневмонии, но по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, Россию эта волна скорее всего не затронет.

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