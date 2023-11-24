Эксперт рассказал, стоит ли России опасаться прихода новых заболеваний из Китая

Респираторные заболевания могут быть вызваны разными типами возбудителей, включая пневмонию. В Китае сейчас происходит вспышка пневмонии, но по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, Россию эта волна скорее всего не затронет.
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