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Нарушение техники безопасности стало причиной пожара на складе в Ярославле

Нарушение техники безопасности стало причиной пожара на складе в Ярославле

В Ярославле на складе картона произошел пожар, в результате которого пострадали три человека. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении работ на складе, сообщает РИА Новости.

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