В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Тестирование системы голосования будет проходить с 8:00 до 14:00 Жителей Москвы приглашают принять участие в тестовом голосовании перед выборами депутатов МГД восьмого созыва, которые состоятся 6 — 8 сентября 2024 года.
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