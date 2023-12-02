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Инновации – сегодня, прогресс – завтра: 6-7 декабря пройдет ежегодный Форум «Время инноваций»

Инновации – сегодня, прогресс – завтра: 6-7 декабря пройдет ежегодный Форум «Время инноваций»

Ежегодный Форум «Время инноваций» пройдет 6-7 декабря в Radisson Resort, Zavidovo. Мероприятие послужит диалоговой площадкой, на которой лидеры российской инновационной индустрии, эксперты из банковской, инвестиционной, IT и государственной сфер раскроют актуальные стратегии внедрения инноваций, способствующих расширению возможностей цифровой трансформации бизнеса.

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