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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яремчук о Звягине в «Авангарде»: «Система та же, что при Хартли. Но никто не прибивал, если ты от нее отходил. Боб прибивал за каждый неправильный шаг»

Специалист был уволен из команды по ходу нынешнего сезона КХЛ. Его во главе клуба заменил Ги Буше. – Общался пару месяцев назад с Райаном Спунером, и он говорил, что при Сергее Звягине команда вообще не понимала, во что она играет.

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