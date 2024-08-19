Щекотливая тема: почему в Вашингтоне не комментируют диверсию на «Северных потоках»

globallookpress.com Stefan Sauer / Danish Defense Ministry США в ситуации с подрывом «Северных потоков» подспудно легитимизируют терроризм, в том числе на территории своих союзников, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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