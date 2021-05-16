Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Военкор Дмитрий Стешин опубликовал ответ России на чешское требование денег. Прозвучало аргументировано и чётко: золото Колчака верните.
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