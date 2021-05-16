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  • Влад Владимиров
    Если бы не Союз ,то эти узбеки там были бы обычной аграрною страной...((( С тупой привычкой покупать там все свои "кр...Не будь Советског...
  • N S
    Автор ПРАВ!!!!!!!!!!!++++++++ /// ...День России
  • Скиф Туран
    Не будь СССР, Кадыров был бы баем в своём кишлаке, ходил бы летом в вонючем ватном халате и в тюбетейке, жил в глиноб...Не будь Советског...

Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Военкор Дмитрий Стешин опубликовал ответ России на чешское требование денег. Прозвучало аргументировано и чётко: золото Колчака верните.

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