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Роспотребнадзор после видео из «Бургер Кинг» во Владивостоке запросил пояснения

Роспотребнадзор после видео из «Бургер Кинг» во Владивостоке запросил пояснения

Роспотребнадзор в Приморье потребовал пояснения у заведения быстрого питания «Бургер Кинг» во Владивостоке после появления в сети видео с нарушениями на кухне ресторана.

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