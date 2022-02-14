ТВ-3 представляет клип MANIZHA и ELMAN — кавер на корейский хит Stay with me из дорамы «Бессмертный. Романтическое заклятие»

Участница последнего «Евровидения» MANIZHA и продюсер лейбла RAAVA Music певец ELMAN при участии ТВ-3 выпустили новый клип на песню «Останься со мной» – русскоязычную адаптацию корейского хита Stay with me из саундтрека к дораме «Бессмертный.