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ТВ-3 представляет клип MANIZHA и ELMAN — кавер на корейский хит Stay with me из дорамы «Бессмертный. Романтическое заклятие»

ТВ-3 представляет клип MANIZHA и ELMAN — кавер на корейский хит Stay with me из дорамы «Бессмертный. Романтическое заклятие»

Участница последнего «Евровидения» MANIZHA и продюсер лейбла RAAVA Music певец ELMAN при участии ТВ-3 выпустили новый клип на песню «Останься со мной» – русскоязычную адаптацию корейского хита Stay with me из саундтрека к дораме «Бессмертный.

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