Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали. Зеленский признал провал

"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали. Зеленский признал провал

  Киев — В пятницу Россия нанесла по Украине сокрушительный удар. Баллистические ракеты разнесли вдребезги выставку военной промышленности под Киевом в ходе редкой дневной атаки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Это очень хорошо , но надо ещё больше усилить бомбёжки по Банковой.
Ответить
1 м.
Леша и Лора Мусликовы
&quot;Разнесли вдребезги&quot;: в Киеве такого не ожидали&quot;. ..... Вот в том то и дело что они &quot;такого не ожидали&quot;. Потому что так как сейчас не били. Почему нельзя шарахнуть куда нибудь рядом с вокзалом, за час до приезда поезда с идиотами? Или по путям за пару километров впереди пути его следования. Поезд тронулся с пункта отбытия - появилось время для полноценной подготовки и высокоточного удара. Может я и не прав. Но мне кажется что Урсула точно наложит в штаны.
Ответить
1 м.