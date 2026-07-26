"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали. Зеленский признал провал

Леша и Лора Мусликовы

"Разнесли вдребезги": в Киеве такого не ожидали". ..... Вот в том то и дело что они "такого не ожидали". Потому что так как сейчас не били. Почему нельзя шарахнуть куда нибудь рядом с вокзалом, за час до приезда поезда с идиотами? Или по путям за пару километров впереди пути его следования. Поезд тронулся с пункта отбытия - появилось время для полноценной подготовки и высокоточного удара. Может я и не прав. Но мне кажется что Урсула точно наложит в штаны.