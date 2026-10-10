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Мировое обозрение

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Путин сообщил Трампу, что с Ираном нужно договариваться

Путин сообщил Трампу, что с Ираном нужно договариваться

Главное в тезисах: Прямой сигнал Вашингтону: Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что дипломатические возможности по иранскому вопросу не исчерпаны — с Тегераном «можно и нужно договариваться».

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