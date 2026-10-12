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Спорт Уик-Энд

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Джон Кордоба: «Бесконечное количество манипуляций в сторону «Краснодара». Все время что-то придумывают…»

Джон Кордоба: «Бесконечное количество манипуляций в сторону «Краснодара». Все время что-то придумывают…»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Зенита» (2:3) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ заявил о манипуляциях в сторону «быков».

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