Джон Кордоба: «Бесконечное количество манипуляций в сторону «Краснодара». Все время что-то придумывают…»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после поражения от «Зенита» (2:3) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ заявил о манипуляциях в сторону «быков».
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