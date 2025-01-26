«Под прицелом Ян Абрамов»: Алсу схватилась за оружие после громкого развода

Певица в очередной раз удивила общественность своей непредсказуемостью. Алсу соцсетиАлсу рассказала накануне о своем новом и весьма неожиданном увлечении, которыми просто переполнена ее жизнь после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.