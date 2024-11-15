В России захотели объявить 2025-й годом Дональда Трампа

А также установить ему памятник и переименовать в его честь станцию метро в Москве Агентство "Главпиар" направило Владимиру Путину обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах президента США, чтобы укрепить российско-американские отношения.
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