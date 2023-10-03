Экс-глава РФС Колосков призвал не реагировать на заявления вице-президентов УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что позиция вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступающих против участия российских юношеских сборных (игроки до 17 лет) в международных турнирах, не повлияет на решение о допуске.