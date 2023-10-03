Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    В отличие от выходцев из ВШЭ, МГИМО и т.п. ветераны СВО знают, что Россию надо защищать от НАТО и др. враговФонд "Защитники О...
  • Петр Федотов
    Кто то ждал чего то другого?Возвращенный Турц...
  • Бронислав Семирядов
    Согласен,, но посмотрите сколько Песков даёт комментариев от своего имени, хотя это не входит в его компетенцию: он д...Песков призвал пр...

Экс-глава РФС Колосков призвал не реагировать на заявления вице-президентов УЕФА

Экс-глава РФС Колосков призвал не реагировать на заявления вице-президентов УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что позиция вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступающих против участия российских юношеских сборных (игроки до 17 лет) в международных турнирах, не повлияет на решение о допуске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх