Экс-глава РФС Колосков призвал не реагировать на заявления вице-президентов УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что позиция вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступающих против участия российских юношеских сборных (игроки до 17 лет) в международных турнирах, не повлияет на решение о допуске.
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