Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Рауф Растов
    Замечательная статья! Спасибо автору!Иван Чай пробужда...
  • Валерий Василенко
    Кипрей растет повсеместно-  собирайте и делайте чай сами.  Технологию посмотрите в интернете, там ничего сложного, но...Иван Чай пробужда...
  • Nadezhda Lescenko
    Про  Русь. В книжке ==Мифы древней Греции== есть такой миф.====  Зевс украл Европу и утешает ее--   Твоим именем назо...Иван Чай пробужда...

Иван Чай пробуждает генетическую память

Иван Чай пробуждает генетическую память

Иван-чай вошёл в нашу жизнь совсем недавно. Вошёл после серьёзного исторического перерыва. А ведь был одним из основных продуктов, поставляемых на экспорт когда-то.

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Комментарии
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Nadezhda Lescenko
Про  Русь. В книжке ==Мифы древней Греции== есть такой миф.====  Зевс украл Европу и утешает ее--   Твоим именем назовут обширные земли, не плачь---   Русь простиралась по всему материку.  Только мы добрые, пускали беженцев, бездомных и сирых на свои земли.  А теперь - посади свинью за стол, она и ноги на стол.
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12 час.
Валерий Василенко
Кипрей растет повсеместно-  собирайте и делайте чай сами.  Технологию посмотрите в интернете, там ничего сложного, но того стоит.
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7 час.
Рауф Растов
Замечательная статья! Спасибо автору!
Ответить
3 час.

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