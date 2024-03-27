Иван-чай вошёл в нашу жизнь совсем недавно. Вошёл после серьёзного исторического перерыва. А ведь был одним из основных продуктов, поставляемых на экспорт когда-то.
Иван Чай пробуждает генетическую память
Комментарии
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Nadezhda Lescenko
Про Русь. В книжке ==Мифы древней Греции== есть такой миф.==== Зевс украл Европу и утешает ее-- Твоим именем назовут обширные земли, не плачь--- Русь простиралась по всему материку. Только мы добрые, пускали беженцев, бездомных и сирых на свои земли. А теперь - посади свинью за стол, она и ноги на стол.
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12 час.
Валерий Василенко
Кипрей растет повсеместно- собирайте и делайте чай сами. Технологию посмотрите в интернете, там ничего сложного, но того стоит.
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7 час.
Рауф Растов
Замечательная статья! Спасибо автору!
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3 час.
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