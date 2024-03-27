Иван Чай пробуждает генетическую память

Nadezhda Lescenko

Про Русь. В книжке ==Мифы древней Греции== есть такой миф.==== Зевс украл Европу и утешает ее-- Твоим именем назовут обширные земли, не плачь--- Русь простиралась по всему материку. Только мы добрые, пускали беженцев, бездомных и сирых на свои земли. А теперь - посади свинью за стол, она и ноги на стол.