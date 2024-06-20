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"Начало фрексита" и прекращение помощи Киеву: Премьер Франции дал прогноз о выборах

"Начало фрексита" и прекращение помощи Киеву: Премьер Франции дал прогноз о выборах

Премьер Франции сделала прогноз о грядущих парламентских выборах. Победа партии "Национальное объединение" может обернуться "началом фрексита" и прекращением помощи КиевуПремьер Франции Габриэль Атталь заявил, что при победе партии "Национальное объединение" на парламенстких выборах во Франции значительная часть поддержки, предоставляемой Парижем Киеву, прекратится.

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