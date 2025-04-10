Рыночная капитализация Intel падает до 16-летнего минимума

В то время как многие высокотехнологичные компании столкнулись с падением рыночной капитализации после введения администрацией президента Трампа импортных пошлин, Intel пострадала больше других: цена ее акций и рыночная капитализация снизились до 16-летнего минимума.
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