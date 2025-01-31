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Парламентская газета

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Работу «наливаек» ограничили в большинстве регионов России

Работу «наливаек» ограничили в большинстве регионов России

Предоставленными на федеральном уровне полномочиями по борьбе с «наливайками» воспользовалось большинство — 63 из 89 — регионов России, еще 12 субъектов РФ планируют принять соответствующие нормативные акты в первом квартале 2025 года.

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Михаил Васильев
Давно пора их прикрыть совсем!
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