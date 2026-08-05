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Июль в России стал самым теплым с конца XIX века: каким будет август

Июль в России стал самым теплым с конца XIX века: каким будет август

На азиатской территории России июль текущего года стал аномально жарким. Благодаря температурным рекордам в восточной части страны он вошел в историю как самый теплый за всю историю метеонаблюдений, сообщил в среду, 5 августа 2026 года, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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