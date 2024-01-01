Не идите на риск: почему нельзя есть оливье и другие салаты после Нового года

Не идите на риск: почему нельзя есть оливье и другие салаты после Нового годаВажно знать о том, что традиционные новогодние салаты, такие как оливье, селёдка под шубой и крабовый, не следует хранить дольше суток.
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