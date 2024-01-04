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Дюпон-Эньян: санкции против российских алмазов разрушают экономики Запада

Дюпон-Эньян: санкции против российских алмазов разрушают экономики Запада

Западные страны разрушают собственные экономики, вводя новые ограничения против России. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

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