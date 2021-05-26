Комсомольская правда

103 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Путин потребовал в срок достроить 20 кораблей

Путин потребовал в срок достроить 20 кораблей

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны, на котором обсуждалось исполнение гособоронзаказа, в срок завершить строительство и поставить Военно-морскому флоту 20 надводных кораблей дальней морской зоны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх