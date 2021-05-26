Путин потребовал в срок достроить 20 кораблей

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны, на котором обсуждалось исполнение гособоронзаказа, в срок завершить строительство и поставить Военно-морскому флоту 20 надводных кораблей дальней морской зоны.
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны, на котором обсуждалось исполнение гособоронзаказа, в срок завершить строительство и поставить Военно-морскому флоту 20 надводных кораблей дальней морской зоны.
Свежие комментарии