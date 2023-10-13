ES! E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2023) CME_MINI:ESZ2023 devanteocean Price has completed a significant leg and has accumulated numerous objectives/FVGs it might potentially move towards.
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ES! E-MINI S&P 500 FUTURES (DEC 2023) CME_MINI:ESZ2023 devanteocean Price has completed a significant leg and has accumulated numerous objectives/FVGs it might potentially move towards.