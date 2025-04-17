Американский блогер назвал три причины своего переезда в Россию

Основная причина — это семья. В России семьи с детьми получают больше поддержки, чем в США.Американец Эрик Пичони рассказал на своём канале в YouTube, почему из всех стран мира для переезда он выбрал Россию.
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