Органы власти в России штампуют столько законов, что их нереально даже все применить

Народ будет оценивать работу чиновников ? Кто именно ? Для оценки нужно иметь знания и опыт, чего многого нет.

Евгения Болотова

Делать им там не хрена и придумывают, "чтобы ещё придумать". Само-собой ни сами, а их помощники. Рыскают по соц. сетям и ищут козу на лисопеде или ёжика в тумане и выжимают из них законы и под законники, чтобы стояло у того чиновника, у которого от этого закона вдруг обвисло...