ТЕМА. ГЛАВНОЕ О том, что российская бюрократия — самая плодовитая, живучая, неистребимая и безответственная, известно давно.
Органы власти в России штампуют столько законов, что их нереально даже все применить
Комментарии
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Владислав Владислав
Народ будет оценивать работу чиновников ? Кто именно ? Для оценки нужно иметь знания и опыт, чего многого нет.
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7 час.
Евгения Болотова
Делать им там не хрена и придумывают, "чтобы ещё придумать". Само-собой ни сами, а их помощники. Рыскают по соц. сетям и ищут козу на лисопеде или ёжика в тумане и выжимают из них законы и под законники, чтобы стояло у того чиновника, у которого от этого закона вдруг обвисло...
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7 час.
Александр
Ух-ты! У меня телевизор дома, по диагонали, меньше.
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14 мин.
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