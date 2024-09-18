Новосибирская область выбыла из ТОП-10 регионов по объему ввода жилья

Новосибирская область сместилась на 11 место, уступив десятое место Ростовской области. В Новосибирской области в январе-августе 2024 года было построено 1 755 127 квадратных метров общей площади жилых помещений.
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