Терпение лопнуло, дата возмездия названа: Трамп дважды уговорил Путина не бить "Орешником"

Москва как минимум дважды заносила руку над кнопкой управления сверхмощным комплексом "Орешник" для ответа на провокации режима Зеленского.
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