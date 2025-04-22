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Политический вестник

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Терпение лопнуло, дата возмездия названа: Трамп дважды уговорил Путина не бить "Орешником"

Терпение лопнуло, дата возмездия названа: Трамп дважды уговорил Путина не бить "Орешником"

Москва как минимум дважды заносила руку над кнопкой управления сверхмощным комплексом "Орешник" для ответа на провокации режима Зеленского.

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