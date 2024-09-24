МИД КНР заявил, что поддерживает Ливан в защите суверенитета и безопасности

Китай твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета государства и его безопасности. Об этом глава МИД КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом на полях Генассамблеи ООН, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.