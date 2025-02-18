Затор собрался на Рябовском шоссе из-за ДТП, задерживаются автобусы По информации "Яндекса", авария произошла у поворота на Лесопарковую улицу и заняла средний ряд.
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Затор собрался на Рябовском шоссе из-за ДТП, задерживаются автобусы По информации "Яндекса", авария произошла у поворота на Лесопарковую улицу и заняла средний ряд.