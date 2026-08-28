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Аргументы недели

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Дания выплатит компенсацию коренным гренландкам за принудительную контрацепцию

Дания выплатит компенсацию коренным гренландкам за принудительную контрацепцию

Кампания по принудительной контрацепции проводилась Данией в Гренландии с 1960-х по 1991 год. Метод заключался в установке внутриматочных спиралей, часто без ведома коренных гренландок.

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