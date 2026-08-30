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Царьград

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Вашингтон запустил сайт транспорта на русском языке

Вашингтон запустил сайт транспорта на русском языке

Управление общественного транспорта Вашингтона запустило сайт на русском языке. Русскоязычные пассажиры также могут воспользоваться услугами переводчика по телефону.

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