Вашингтон запустил сайт транспорта на русском языке

Управление общественного транспорта Вашингтона запустило сайт на русском языке. Русскоязычные пассажиры также могут воспользоваться услугами переводчика по телефону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы что, дебилы?"...
- ХЛ "Смена всех прави...
- Шевцов: контроль ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым