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Царьград

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Приставы назвали страны, куда чаще всего выдворяют мигрантов из Свердловской области

Приставы назвали страны, куда чаще всего выдворяют мигрантов из Свердловской области

С начала года из региона выдворили более 1650 приезжихЗа полгода 2024 года судебные приставы выдворили из Свердловской области 1654 мигранта-нелегала.

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Комментарии
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ГД
Галина Друзина
То что выдворили - это капля в океане. Надо выдворить миллионами, только тогда будет толк, а так сидят на наших шеях и наглеют.
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17 час.

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