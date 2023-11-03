Расчет ТОС-1А «Солнцепек» отработал по боевикам на Угледарском направлении

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» продолжают наносить сокрушительные удары по опорным пунктам, живой силы и бронированной техники украинских националистов на Угледарском направлении.
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