Патриарх Кирилл выпустил обращение в связи с гонениями на УПЦ на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание патриархам Антиохии и всего Востока, Иерусалима и всей Палестины, а также Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии, Албании, Польши, Чехии, Словакии, США, Канады, Северной Македонии в связи с арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) и обысками в монастыре, а также арестом журналистов «Союза православных журналистов».